Рыбаков прошёл просмотр в «Нефтехимике» и заключил полноценный контракт
Российский нападающий Александр Рыбаков подписал с «Нефтехимиком» полноценный односторонний контракт на один сезон, сообщается в официальном «твиттере» «волков». Ранее нападающий находился в клубе на пробном контракте.
У Рыбакова в активе 511 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 160 (56+104) заработанных очков. В составе нижнекамского коллектива опытный форвард выступал в сезонах-2006/07 и 2007/08. В прошедшем чемпионате опытный игрок защищал цвета челябинского «Трактора», проведя в регулярном чемпионате 62 встречи и набрав 14 (6+8) очков при показателе полезности "-20" и 26 минутах штрафного времени.
Ранее просмотр в нижнекамском клубе успешно прошли два защитника — Виталий Атюшов и Максим Игнатович.
Рыбаков: «три на три» играть тяжелее, чем «пять на пять»
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