О'Делл — о Магнитогорске: изначально жена скептически относилась к переезду

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Эрик О'Делл прокомментировал переезд в уральский город после сезона, проведённого в ХК «Сочи».

«Я говорил с Мэттом Эллисоном, он мой большой друг. Он тепло отзывался о городе и команде. После этого стало проще принять решение, в том числе для моей жены. Изначально она скептически относилась к переезду. Но после того, как услышала отзывы ребят, её мнение поменялось. Вместе с детьми она была очень счастлива в Сочи. Тёплый климат, море…

Но жена понимает, что каждый хоккеист хочет побеждать, и сейчас эта цель – главная в моей карьере. Нельзя отвлекаться на определённые вещи, нужно просто идти к Кубку Гагарина. И «Металлург» для этого – отличный клуб», — цитирует О'Делла официальный сайт КХЛ.