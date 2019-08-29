Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Лавджой завершил карьеру
Американский защитник Бен Лавджой объявил о завершении карьеры в эфире подкаста NHL Network.
Минувший сезон 35-летний защитник начинал в «Нью-Джерси Дэвилз», где отметился 7 (2+5) очками в 51 матче регулярного чемпионата. В дедлайн уроженец Конкорда был обменян в «Даллас Старз», с которым добрался до полуфинала Кубка Стэнли в Западной конференции. Бен провёл 20 матчей в регулярке и 13 игр в плей-офф, сделав в общей сложности три голевые передачи.
Главным достижением в карьере Лавджоя стал выигранный Кубок Стэнли 2016 года в составе «Питтсбург Пингвинз». В тот сезон Лавджой был ключевым защитником «Пингвинз». Он принял участие в 90 матчах, 24 из которых пришлись на плей-офф. Всего Бен отыграл 12 сезонов в НХЛ.
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