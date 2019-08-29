Российский нападающий Богдан Потехин перешёл в «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Минувший сезон 27-летний форвард начинал в «Амуре», где забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи в 24 матчах регулярного чемпионата. Завершал сезон Богдан в «Витязе». За подмосковный клуб он сыграл 18 матчей, набрав 2 (1+1) очка.

Ранее двусторонние контракты на один сезон заключили нападающие Эван Джаспер, Райли Шин, Габриэль Дежарден, защитники Роберт Ши и Станислав Заборников.



В середине августа Колин Джо, Чэнь Цзымэн, Тай Шульц, Чжан Цзэцэнь, Дастин Маури, Остин Чо подписали соглашения, рассчитанные на один сезон, а Брэндон Маги и Дилан Уолчак — на два сезона.