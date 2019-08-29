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«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на товарищеский матч

«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на товарищеский матч
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» и «Северсталь» определились с составами на контрольный матч, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 29 августа, начало встречи — в 18:00 мск.

«Локомотив»:

Коновалов (Лазушин);
Осипов — Кронвалль, Санников — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Аверин — Алексеев — Полунин;
Черепанов — Савченко, Каюмов — Иванов — Кудрявцев;
Афанасьев — Калинин, Романов — Свитов — Ильенко, Красковский.

«Северсталь»:

Хакимов (Шостак);
Маслов — Балдаев, Грачёв — Бодров — Захарчук;
Сизов — Рогов, Белозёров — Лапенков — Галимов;
Крутов, Неволин — Колесников — Казаков;
Сычушкин — Калобанов, Жирнов — Марков — Заплатников.

«Локомотив» начнёт новый сезон в КХЛ домашним матчем со «Спартаком» (4 сентября), а «Северсталь» сыграет на выезде с «Автомобилистом» (2 сентября).

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