«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на товарищеский матч

«Локомотив» и «Северсталь» определились с составами на контрольный матч, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 29 августа, начало встречи — в 18:00 мск.
«Локомотив»:
Коновалов (Лазушин);
Осипов — Кронвалль, Санников — Ландер — Ратти;
Рафиков — Накладал, Аверин — Алексеев — Полунин;
Черепанов — Савченко, Каюмов — Иванов — Кудрявцев;
Афанасьев — Калинин, Романов — Свитов — Ильенко, Красковский.
«Северсталь»:
Хакимов (Шостак);
Маслов — Балдаев, Грачёв — Бодров — Захарчук;
Сизов — Рогов, Белозёров — Лапенков — Галимов;
Крутов, Неволин — Колесников — Казаков;
Сычушкин — Калобанов, Жирнов — Марков — Заплатников.
«Локомотив» начнёт новый сезон в КХЛ домашним матчем со «Спартаком» (4 сентября), а «Северсталь» сыграет на выезде с «Автомобилистом» (2 сентября).
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