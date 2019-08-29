«Локомотив» — «Северсталь»: составы команд на товарищеский матч

«Локомотив» и «Северсталь» определились с составами на контрольный матч, который пройдёт в Ярославле. Игра состоится сегодня, 29 августа, начало встречи — в 18:00 мск.



«Локомотив»:



Коновалов (Лазушин);

Осипов — Кронвалль, Санников — Ландер — Ратти;

Рафиков — Накладал, Аверин — Алексеев — Полунин;

Черепанов — Савченко, Каюмов — Иванов — Кудрявцев;

Афанасьев — Калинин, Романов — Свитов — Ильенко, Красковский.



«Северсталь»:



Хакимов (Шостак);

Маслов — Балдаев, Грачёв — Бодров — Захарчук;

Сизов — Рогов, Белозёров — Лапенков — Галимов;

Крутов, Неволин — Колесников — Казаков;

Сычушкин — Калобанов, Жирнов — Марков — Заплатников.

«Локомотив» начнёт новый сезон в КХЛ домашним матчем со «Спартаком» (4 сентября), а «Северсталь» сыграет на выезде с «Автомобилистом» (2 сентября).