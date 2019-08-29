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«Локомотив» одолел «Северсталь» в товарищеской игре

«Локомотив» одолел «Северсталь» в товарищеской игре
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» провёл товарищеский матч с «Северсталью», который состоялся на арене в Ярославле. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу ярославского клуба.

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке хозяева дважды огорчили соперника. На 25-й минуте счёт открыл Артур Каюмов, реализовавший большинство, а спустя полторы минуты Артём Ильенко укрепил преимущество «железнодорожников». В начале третьего периода Павел Жирнов сократил отставание в счёте до минимума, но Иван Романов в третий раз огорчил болельщиков череповецкого клуба и установил окончательный результат.

«Локомотив» начнёт новый сезон в КХЛ домашним матчем со «Спартаком» (4 сентября), а «Северсталь» сыграет на выезде с «Автомобилистом» (2 сентября).

Товарищеские матчи (клубы)
29 августа 2019, четверг. 18:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Каюмов (Ландер, Ратти) – 24:06' (5x4)   2:0 Ильенко (Черепанов) – 26:01' (5x5)   2:1 Жирнов (Марков) – 43:18' (5x5)   3:1 Романов (Ильенко, Афанасьев) – 46:04' (5x5)
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