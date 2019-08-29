«Локомотив» одолел «Северсталь» в товарищеской игре

«Локомотив» провёл товарищеский матч с «Северсталью», который состоялся на арене в Ярославле. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу ярославского клуба.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке хозяева дважды огорчили соперника. На 25-й минуте счёт открыл Артур Каюмов, реализовавший большинство, а спустя полторы минуты Артём Ильенко укрепил преимущество «железнодорожников». В начале третьего периода Павел Жирнов сократил отставание в счёте до минимума, но Иван Романов в третий раз огорчил болельщиков череповецкого клуба и установил окончательный результат.

«Локомотив» начнёт новый сезон в КХЛ домашним матчем со «Спартаком» (4 сентября), а «Северсталь» сыграет на выезде с «Автомобилистом» (2 сентября).