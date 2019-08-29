Глава ФХРБ прокомментировал заявление Паре о желании сыграть за сборную Беларуси

Председатель ФХРБ Геннадий Савилов прокомментировал заявление канадского форварда минского «Динамо» Франсиса Паре о желании сыграть за сборную Беларуси.



«Мы, безусловно, польщены тем, что иностранные хоккеисты мирового уровня выражают желание и готовность защищать цвета национального флага Республики Беларусь. Надеемся, что глядя на них, следуя их примеру в отношении к делу и перенимая их опыт, наши юные спортсмены в скором времени примут у них эстафету и еще с большим рвением, самоотверженностью и трепетом добудут для страны регалии и кубки, почёт от граждан и уважение от соперников», — цитирует Савилова официальный сайт ФХРБ.



Паре готов сыграть за сборную Беларуси на чемпионате мира. Два предыдущих сезона Паре провёл в «Автомобилисте». В 118 встречах набрал 68 (30+38) очков. 21 июня 2019 года 31-летний нападающий пополнил состав белорусского клуба.

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