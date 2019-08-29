«Амур» уверенно обыграл «Мотор Ческе Будеёвице» в товарищеском матче

«Амур» провёл товарищеский матч с клубом «Мотор Ческе Будеёвице», который состоялся в Чехии. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Александра Гулявцева.



Первый период завершился без результативных бросков, несмотря на старания обеих команд. Во втором игровом отрезке дальневосточная команда открыла счёт стараниями Александра Горшкова, а чуть позже Игорь Руденков укрепил преимущество российского клуба. В заключительной двадцатиминутке Ондржей Витасек забросил третью шайбу в ворота чешского клуба, а окончательный счёт установил Максим Капитуров.



«Амур» начнёт новый сезон в КХЛ двумя выездными матчами с «Сибирью» (3 сентября) и «Барысом» (5 сентября), затем дважды сыграет с «Трактором» на домашней площадке в Хабаровске (7 и 8 сентября).