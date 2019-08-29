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«Амур» уверенно обыграл «Мотор Ческе Будеёвице» в товарищеском матче

«Амур» уверенно обыграл «Мотор Ческе Будеёвице» в товарищеском матче
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» провёл товарищеский матч с клубом «Мотор Ческе Будеёвице», который состоялся в Чехии. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу команды Александра Гулявцева.

Первый период завершился без результативных бросков, несмотря на старания обеих команд. Во втором игровом отрезке дальневосточная команда открыла счёт стараниями Александра Горшкова, а чуть позже Игорь Руденков укрепил преимущество российского клуба. В заключительной двадцатиминутке Ондржей Витасек забросил третью шайбу в ворота чешского клуба, а окончательный счёт установил Максим Капитуров.

«Амур» начнёт новый сезон в КХЛ двумя выездными матчами с «Сибирью» (3 сентября) и «Барысом» (5 сентября), затем дважды сыграет с «Трактором» на домашней площадке в Хабаровске (7 и 8 сентября).

Товарищеские матчи (клубы)
29 августа 2019, четверг. 18:30 МСК
Мотор Ческе Будеёвице
Ческе Будеёвице
Окончен
0 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Капитуров (Горшков) – 24:36' (5x5)   0:2 Руденков (Капитуров) – 37:01' (5x5)   0:3 Витасек (Зогорна, Зогорна) – 50:39' (5x4)   0:4 Капитуров (Руденков, Витасек) – 57:23' (5x5)
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