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О'Делл: в КХЛ хоккей очень высокого уровня, играть здесь — везение

О'Делл: в КХЛ хоккей очень высокого уровня, играть здесь — везение
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Металлурга» Эрик О’Делл поделился мнением об уровне КХЛ и жизни в Магнитогорске.

«Здесь хоккей очень высокого уровня. Могу сказать, что это везение — выступать в КХЛ. Я получаю удовольствие от работы здесь, от этого чемпионата. Мне очень нравится. Перелёты? Да, поначалу было непросто. Но теперь я привык и отношусь спокойно. Тем более, что по-настоящему тяжёлый и дальний выезд — на Дальний Восток — всего один раз за сезон.

До конца, конечно, я Магнитогорск ещё не изучил. Но в целом уже ориентируюсь, это несложно. В основном провожу время дома. Иногда выбираюсь в ресторан поужинать. Здесь есть несколько хороших заведений, где вкусно готовят. Пару раз был в торговых центрах. Каждый день узнаю город всё лучше и лучше. Магнитогорск небольшой, и оттого очень уютный — многие знают друг друга. Здорово!» — цитирует О’Делла официальный сайт КХЛ.

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