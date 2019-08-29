Минское «Динамо» — худший клуб КХЛ по итогам предсезонных матчей

Минское «Динамо» стало худшей командой межсезонья среди клубов Континентальной хоккейной лиги.



Хоккеисты белорусского клуба проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.



Примечательно, что «Динамо» сыграет в Минске с «Нефтехимиком» во второй игровой день регулярного чемпионата КХЛ (2 сентября).



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, и финалист прошлого сезона — «Авангард».

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.