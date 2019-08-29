Минское «Динамо» — худший клуб КХЛ по итогам предсезонных матчей

Минское «Динамо» стало худшей командой межсезонья среди клубов Континентальной хоккейной лиги.
Хоккеисты белорусского клуба проиграли девять матчей из десяти и набрали всего три очка. Подопечные Крэйга Вудкрофта обыграли «Хумо» со счётом 6:3, после чего потерпели девять поражений подряд. На втором месте с конца располагается «Нефтехимик», также проигравший девять матчей из десяти, но набравший на одно очко больше.
Примечательно, что «Динамо» сыграет в Минске с «Нефтехимиком» во второй игровой день регулярного чемпионата КХЛ (2 сентября).
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок открытия. На льду «ЦСКА-Арены» сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА, и финалист прошлого сезона — «Авангард».
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