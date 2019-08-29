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Данис Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в сезоне-2019/20

Данис Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в сезоне-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщил, что нападающий Данис Зарипов будет капитаном команды в новом сезоне.

«Матч с ЦСКА? Лига очень сильная, команда очень сильная — любой соперник может преподнести сюрприз. В общем-то, тяжёлый выезд, но они все тяжёлые будут. Единственное, у ЦСКА будет предпочтение, потому что они уже сыграют первый матч и вступят в тот накал борьбы 1 сентября с «Авангардом». Но это ничего страшного, первые пару секунд — и вперёд.

Везде назначение капитана разное. У меня принято, что тренерский штаб назначает капитана и ассистентов. Где-то в других командах по-другому. Сегодня эту роль принял Данис Зарипов. Наверное, он и будет — перед командой я это ещё не говорил. Но оно так, наверное, и будет — он у нас самый заслуженный, титулованный. И на нём будет лежать большая ответственность. Быть по-другому не может», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

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