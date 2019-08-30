Мильштейн: необходимо быть предельно честным перед своими клиентами

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал, почему многие молодые российские хоккеисты не могут закрепиться в НХЛ и вынуждены возвращаться на родину.
«На самом деле необходимо быть предельно честным перед своими клиентами. И заранее, за год до их возможного переезда в Северную Америку, общаться с ними, объяснять ситуацию. В истории с Игорем Ожигановым надо отметить, что еще в середине прошлого сезона, 4 января, «Торонто» предложил ему односторонний контракт на очень хороших условиях. Посоветовавшись со своей семьей, Игорь решил не оставаться в Канаде. Он — русский человек. И сказал: «Что бы мне ни предложили, я не буду здесь оставаться. Доиграю сезон и возвращаюсь в Россию». В тот момент клуб обменял из «Лос-Анджелеса» защитника Джейка Маззина, но всё равно предлагал Ожиганову остаться. Но он решил возвращаться. У Егора Яковлева тоже свои причины перехода в «Металлург». Если помните, хоть он и провел часть чемпионата в фарм-клубе, заканчивал сезон в НХЛ. Не было ситуации, когда его закрыли в АХЛ, выкинули ключ и забыли про парня.», — приводят слова Мильштейна «Известия».
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