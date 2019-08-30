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Жердев перешёл в клуб ВХЛ «Рязань»

Жердев перешёл в клуб ВХЛ «Рязань»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб Высшей хоккейной лиги «Рязань» заключил соглашение с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым.

На официальном сайте ВХЛ контракт 34-летнего форварда назвали «самым мощным в истории» клуба.

Ранее сообщалось, что Жердев договрился о переходе в другой клуб ВХЛ — «Тамбов», но не прибыл в расположение команды по неизвестной причине.

Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провел за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешел в рижское «Динамо», отыграв за клуб 18 игр и набрав 5 (3+2) баллов при показателе полезности «-6» и четырех минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.

За свою карьеру Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).

Также 34-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2009, 2012) и чемпионом мира 2003 года среди молодежных команд.

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