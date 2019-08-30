Жердев перешёл в клуб ВХЛ «Рязань»

Хоккейный клуб Высшей хоккейной лиги «Рязань» заключил соглашение с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым.
На официальном сайте ВХЛ контракт 34-летнего форварда назвали «самым мощным в истории» клуба.
Ранее сообщалось, что Жердев договрился о переходе в другой клуб ВХЛ — «Тамбов», но не прибыл в расположение команды по неизвестной причине.
Сезон-2017/18 Жердев начинал в нижнекамском «Нефтехимике», но провел за команду только два матча, отметившись одной результативной передачей. Позже хоккеист перешел в рижское «Динамо», отыграв за клуб 18 игр и набрав 5 (3+2) баллов при показателе полезности «-6» и четырех минутах штрафного времени. Минувший сезон хоккеист пропустил.
За свою карьеру Жердев выступал за «Элемаш» (Электросталь), ЦСКА (Москва), «Коламбус Блю Джекетс» (США), «Химик» (Московская область), «Нью-Йорк Рейнджерс» (США), «Атлант» (Мытищи), «Филадельфию Флайерз» (США), «Ак Барс» (Казань), «Лев» (Чехия), «Спартак» (Москва), «Северсталь» (Череповец), «Динамо» (Москва), ХК «Сочи», «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Динамо» (Рига).
Также 34-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2009, 2012) и чемпионом мира 2003 года среди молодежных команд.
- 30 августа 2019
-
04:13
-
03:22
-
00:38
-
00:26
- 29 августа 2019
-
23:43
-
23:20
-
22:44
-
22:07
-
21:49
-
21:24
-
20:49
-
20:42
-
20:12
-
19:43
-
19:08
-
18:50
-
18:33
-
18:06
-
17:53
-
17:33
-
17:23
-
17:04
-
16:33
-
16:27
-
16:09
-
15:55
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:47
-
14:38
-
14:23
-
14:15
-
13:56
-
13:32