Бриндамор: если Уильямс завершит карьеру, с «Каролиной» всё будет в порядке

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением о будущем нападающего Джастина Уильямса, находящегося в статусе свободного агента.
«Конечно, я говорил с ним и довольно хорошо представляю, о чём он думает и к чему у него лежит душа. Джастин вскоре примет решение, и оно будет правильным в любом случае. Решение о продлении карьеры Уильямса станет очень серьёзным усилением для команды.
Мы будем очень довольны, если он будет играть. Тут всё просто. Если нет, мы будем двигаться дальше, с нами будет всё в порядке. Он долго всё обдумывал. Если Уильямс завершит карьеру, значит так ему лучше», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне трёхкратный обладатель Кубка Стэнли помог «Каролине» дойти до финала Восточной конференции.
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