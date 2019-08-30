Чижов: Бурдасов ещё сам не может определиться, где будет играть

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о трансферной кампании клуба и оценил вероятность возвращения нападающего Антона Бурдасова.
«Мы занимались трансферами вместе, с учётом тренерских указаний, какие позиции нужно укрепить, какие грамотно заменить. Думаю, что нам это удалось. Считаю, что «Салават» нашёл замену ушедшим игрокам. Что в наших силах было. Это что касается Ткачёва.
По Бурдасову вопрос открыт, он ещё сам не может определиться, где будет играть. Была информация, что Антон пока рассматривает предложения в НХЛ. К нам пока с таким предложением никто не выходил», — приводит слова Чижова «Спорт Бизнес Online».
В одном из последних интервью Бурдасов заявил, что ситуация с контрактом в НХЛ должна проясниться до 1 сентября.
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