Чижов: Бурдасов ещё сам не может определиться, где будет играть

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о трансферной кампании клуба и оценил вероятность возвращения нападающего Антона Бурдасова.



«Мы занимались трансферами вместе, с учётом тренерских указаний, какие позиции нужно укрепить, какие грамотно заменить. Думаю, что нам это удалось. Считаю, что «Салават» нашёл замену ушедшим игрокам. Что в наших силах было. Это что касается Ткачёва.



По Бурдасову вопрос открыт, он ещё сам не может определиться, где будет играть. Была информация, что Антон пока рассматривает предложения в НХЛ. К нам пока с таким предложением никто не выходил», — приводит слова Чижова «Спорт Бизнес Online».

В одном из последних интервью Бурдасов заявил, что ситуация с контрактом в НХЛ должна проясниться до 1 сентября.