МХЛ представила новый дизайн Кубка Харламова

Молодёжная хоккейная лига представила новый Кубок Харламова. В 11-м сезоне чемпионата МХЛ 34 команды будут бороться за обновлённый трофей. Он получил новый дизайн, но сохранил узнаваемые черты, знакомые всем болельщикам.
Чаша кубка сделана из латуни и покрыта никелем. Главная отличительная черта нового трофея — теперь его чаша открыта. Первый приз лиги венчала фигурка легендарного хоккеиста Валерия Харламова, именем которого назван трофей МХЛ. Она же будет расположена и на новом кубке. В центре — новый современный логотип МХЛ, который был представлен в межсезонье. Массивные резные ручки выполнены из дюралевого сплава, в местах крепления с чашей расположены шайбы из чёрного нефрита.
Фигура Валерия Харламова установлена на металлическом основании, на котором выгравирована панорама с изображением одного из самых запоминающихся моментов карьеры легендарного хоккеиста — его гол в матче со сборной сборной Канады в Суперсерии 1974 года. Нижняя часть трофея предназначена для установки имён победителей — обладателей Кубка Харламова. Она сделана из дерева твёрдых пород, тонированных в чёрный цвет. На основание нанесены мельхиоровые шильды с элементами оникса. В верхнем ряду — победители первых десяти сезонов МХЛ. Нижний ряд ожидает новых чемпионов.
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