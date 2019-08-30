Гуськов: тяжёлый календарь на старте — шанс для «Северстали» показать себя

Заслуженный мастер спорта, президент Региональной хоккейной лиги Александр Гуськов считает, что «Северсталь» может хорошо показать себя в стартовых матчах нового сезона КХЛ. Первыми соперниками команды Андрея Разина станут «Автомобилист», «Металлург», «Авангард», ЦСКА, «Йокерит», московское «Динамо» и «Ак Барс».
«В начале чемпионата всегда идут сюрпризы от команд, которые не считаются фаворитами. После предсезонки разные команды чувствуют себя по-разному. Кто-то ещё не успевает подойти в оптимальной форме к первым играм и закладывает фундамент на игры плей-офф, а некоторые клубы выходят на пик в начале чемпионата. Подтверждением тому является множество сенсаций в начале сезона. На мой взгляд, легче забрать очки у фаворитов в сентябре, нежели в самый разгар чемпионата, когда команды вкатились и вышли на пик. Есть определённый шанс для того, чтобы «Северсталь» проверила себя и показала, на что она готова. Если у руководства есть понимание и доверие к тренерскому штабу, то не думаю, что после нескольких матчей, тем более с такими серьёзными командами, будут сделаны резкие выводы.
Попадёт ли «Северсталь» в плей-офф? По крайней мере, задача такая стоит. Говорить о том, попадёт она или нет, сейчас рано. Сезон покажет, не хочется делать каких-то поспешных прогнозов. Считаю, что команда укомплектована хорошо. Там есть молодые ребята, которым есть что и кому доказывать. Как раз такие моменты объединяют команду и дают стимул отдельно взятым игрокам. Они порой очень здорово раскрываются и помогают своему коллективу добиваться успеха», — сказал Гуськов «Чемпионату».
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