Экс-голкипер «Торпедо» Браст подписал контракт со «Слованом»

Канадский голкипер Барри Браст подписал контракт со «Слованом», информирует пресс-служба словацкого клуба в «Твиттере». Соглашение рассчитано на два года.



В сезоне-2018/19 36-летний вратарь защищал цвета «Куньлунь Ред Стар» и «Торпедо». Он провёл 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ, одержав девять побед. Голкипер отражал 91,2% бросков и пропускал 2,99 шайбы в среднем за игру. В плей-офф на счету Браста семь матчей в составе нижегородского клуба. Он одержал три победы при коэффициенте надёжности 2,79, отражая 92,1% бросков.



Браст уже выступал за «Слован» с 2015 по 2017 год. Ранее он также защищал цвета «Медвешчака» и «Югры». По итогам прошедшего сезона «Слован» был исключён из числа участников КХЛ.

«Словану» выдадут лицензию на участие в чемпионате Словакии, несмотря на долги