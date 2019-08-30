КХЛ сообщила о переносе дат проведения трёх матчей московского «Динамо»

КХЛ на своём официальном сайте сообщила о переносе дат проведения трёх матчей регулярного чемпионата сезона-2019/20.



«В связи с технической невозможностью организации хоккейного матча 6 декабря 2019 года из-за подготовки «ВТБ Арены» к проведению 7 декабря культурно-массового мероприятия, а также по согласованию участвующих в матчах команд Лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента приняла решение об изменении сроков проведения следующих матчей:



— №421 «Динамо» Москва — «Локомотив» с 6 декабря 2019 года на 3 февраля 2020 года;

— №579 «Локомотив» — «Динамо» Москва с 16 января 2020 года на 6 декабря 2019 года;

— №656 «Торпедо» — «Динамо» Москва с 3 февраля 2020 года на 16 января 2020 года», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

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