Кадейкин: плей-офф уже в прошлом, «Салават» должен выходить на новый уровень

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Для нас важно правильно оттолкнуться от результата и той игры, которую мы показали в последнем плей-офф. Не довольствоваться выходом в финал конференции и не вспоминать, как мы прошли «Металлург» и «Автомобилист». Это уже в прошлом, мы должны выходить на новый уровень. В первую очередь важно не допустить спадов, которые были у нас по ходу прошлого сезона. Чтобы добиться ещё большего, нужно не ждать плей-офф, а включаться в работу уже сейчас. Костяк команды сохранился, мы знаем требования тренерского штаба, хорошо поработали в межсезонье, поэтому с оптимизмом смотрим в новый сезон.
Личные цели не изменились. Главное — приносить пользу команде, помогать набирать ей очки, а дальше уже будут решать тренеры. Конечно амбиции растут, прошлый сезон в этом плане показал, что всё возможно, если ты честно работаешь. Я получил хороший опыт в «Салавате» и в сборной России, но на чемпионат мира не поехал, в финал Кубка Гагарина мы не вышли. Так что есть к чему стремиться.
По поводу своего будущего я сейчас ничего не думаю. У меня ещё год контракта, все мысли только о «Салавате» и новом сезоне», — сказал Кадейкин «Чемпионату».
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