Крикунов — о форме Яшкина: не знаю, чего он там бегал. Тут ведь не обманешь

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал свои слова про плохую физическую подготовку чешского нападающего Дмитрия Яшкина.
«Первая тренировка у нас на маленькой коробке. Сегодня отрабатывали вход в зону через вброс шайбы. Обратили внимание, что другой отскок получается. Все шайбы идут к воротам, и большинство вбросов уходят от нашего нападающего, если идёт диагональный вброс. Очень внимательным тут необходимо быть, потому что шайба сразу идёт на ворота. Прямой вброс проходит, а с диагональю очень аккуратным нужно быть. Поэтому в Канаде как идут по борту, так и забрасывают шайбу, чтобы она на дальний борт улетала навстречу партнёру.
Не знаю, чего там Яшкин бегал. Я что вижу, то и говорю. Тут ведь не обманешь. Одно дело, когда готовишься самостоятельно, и совсем другое, когда готовишься в команде. У нас хоккеисты играют в коллективе, а поодиночке никто толком не умеет готовиться», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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