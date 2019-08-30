Глава Новосибирской области поставил задачу «Сибири» на новый сезон

Губернатор Новосибирской области, председатель попечительского совета ХК «Сибирь» Андрей Травников обратился к команде во время традиционной предсезонной встречи.



«Уверен, что подготовка перед чемпионатом прошла на достойном уровне. Знаю, что были некоторые сложности — мы приступили к реконструкции ЛДС «Сибирь», и этот сезон вы будете играть, по сути дела, на новой площадке. Эти работы продолжатся в следующем году. Тем не менее, условия для подготовки созданы хорошие. Команда полностью готова к началу чемпионата. Хочу пожелать удачи, достойного выступления, поменьше травм, чтобы основные силы команды сохранились на протяжении всего сезона.



Задачу формулирую точно такую же, как формулировал в прошлый раз — хорошо пройти основной круг, и с максимально возможного места турнирной таблицы выйти в плей-офф», — цитирует Травникова официальный сайт Правительства Новосибирской области.

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