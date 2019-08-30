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Главный арбитр КХЛ: изменения в правилах прижились, все довольны нововведениями

Главный арбитр КХЛ: изменения в правилах прижились, все довольны нововведениями
Хоккей / КХЛ 0

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, как прижились нововведения в правилах.

«Конечно, изменения в правилах прижились. Особенно, если учесть, что эти правила составлялись рабочей группой. Она состояла из экспертов и великих хоккеистов. По первой реакции, что мы зафиксировали — все довольны нововведениями. Знаю, что вратари очень быстро привыкли к появлению линий за воротами. Мы ожидали худшей адаптации к правилам на предсезонных турнирах.

Правила составляли Валерий Каменский, Алексей Жамнов, Сергей Фёдоров, Алексей Морозов, начальник управления судейства ФХР Михаил Карпушин и главный арбитр КХЛ. Помимо изменений в правилах мы попросили арбитров более сурово реагировать на сдерживающие фолы. Например, когда хоккеисты «обнимают» соперников или, как мы говорим на сленге, одевают пиджак», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

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