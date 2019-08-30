Холтби надеется подписать новый контракт с «Вашингтоном»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал ситуацию со своим будущим.



«Я знаю только эту команду, хотел бы продлить контракт. Это очевидно. Но я не должен волноваться по этому поводу. Мне и так повезло, что я сейчас нахожусь здесь. Я рад этому.



Хотел бы немного иначе вести дела в течение сезона, сконцентрироваться на команде, а не превращать ситуацию в тему для СМИ. Такие вещи случаются в каждом сезоне с разными хоккеистами. Главное, чтобы они не отвлекали игрока. Нам надо играть и побеждать.



Пусть ситуация с контрактом разрешится сама собой, а мне надо сосредоточиться на моей работе. Мне повезло, что я буду играть здесь ещё один год, и я рад, что у меня есть шанс помочь нашей замечательной команде снова добиться успеха», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли? Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.