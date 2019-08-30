Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Холтби надеется подписать новый контракт с «Вашингтоном»

Холтби надеется подписать новый контракт с «Вашингтоном»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Я знаю только эту команду, хотел бы продлить контракт. Это очевидно. Но я не должен волноваться по этому поводу. Мне и так повезло, что я сейчас нахожусь здесь. Я рад этому.

Хотел бы немного иначе вести дела в течение сезона, сконцентрироваться на команде, а не превращать ситуацию в тему для СМИ. Такие вещи случаются в каждом сезоне с разными хоккеистами. Главное, чтобы они не отвлекали игрока. Нам надо играть и побеждать.

Пусть ситуация с контрактом разрешится сама собой, а мне надо сосредоточиться на моей работе. Мне повезло, что я буду играть здесь ещё один год, и я рад, что у меня есть шанс помочь нашей замечательной команде снова добиться успеха», — цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» не становится сильнее. Овечкин больше не выиграет Кубок Стэнли?
Сколько раз мы это уже слышали, но скоро в «Кэпиталз» всё же начнётся перестройка.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент