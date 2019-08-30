Представители ЦСКА встретились с патриархом Кириллом

Представители хоккейного клуба ЦСКА посетили вечернее богослужение в Храме Христа Спасителя, после которого встретились со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает пресс-служба «армейцев».



Во встрече участвовали главный тренер команды Игорь Никитин, игроки ЦСКА Сергей Андронов и Александр Попов, их жены и дети. «Армейцы» продемонстрировали патриарху Кубок Гагарина, завоеванный ими в сезоне-2018/19.



«Быть чемпионом — это означает иметь очень большой авторитет, особенно среди молодёжи, среди любителей спорта. А в нашей стране все любят хоккей, все очень ценят игру, поэтому, когда вы выигрываете, когда замечательно делаете свою работу, это оказывает доброе воздействие на наш народ. Желаю вам успеха, благословения на вашу семейную жизнь, на воспитание ваших детей, очень рад, что сегодня вижу вас», — сказал патриарх и вручил хоккеистам и членам их семей Владимирские иконы Божией Матери.



Хоккеисты поздравили патриарха с праздником Успения Пресвятой Богородицы. От имени присутствующих к нему обратился капитан ЦСКА Сергей Андронов, поблагодаривший патриарха за внимание к спортсменам и развитию спорта.

Представители ЦСКА встретились в патриархом Кириллом Фото: Официальный сайт ЦСКА