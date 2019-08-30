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Бекстрём: хотел бы задержаться в «Вашингтоне», но не всё зависит от меня

Бекстрём: хотел бы задержаться в «Вашингтоне», но не всё зависит от меня
Хоккей / НХЛ 0

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём отметил, что хотел бы подписать новый контракт со столичной командой. В 2018 году игрок стал победителем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона».

Следующий сезон станет последним по 10-летнему контракту шведского нападающего с клубом, подписанному в 2010 году. Зарплата игрока по соглашению – $ 6,7 млн в год. 1 июля 2020 года 31-летний форвард может выйти на рынок неограниченно свободных агентов.

«Я играл только за «Вашингтон», здесь всё для меня складывалось удачно, и я хотел бы задержаться в этой команде ещё на несколько лет. Я рассчитываю на это, но там видно будет. Не всё зависит от меня. Когда придёт время, мы встретимся и поговорим», — приводит слова Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

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