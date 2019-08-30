Кареев: при подготовке к сезону использовал систему Бобровского

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев рассказал, как готовился к предстоящему сезону в КХЛ.



«В предыдущие годы я ездил в кэмпы к Олегу Ромашко в Финляндию. В том году занимался индивидуально с Рашидом Давыдовым, который работает в сборной. Он проводит летом закрытые сборы для вратарей. В этом году я почерпнул у Фредди (Фредерика Микко, бывшего тренера вратарей «Салавата». — Прим. «Чемпионата») много упражнений, плюс тренировался с Серёгой Бобровским, когда он готовился к Кубку мира в Новокузнецке.



Я использовал эти две системы — Микко и Бобровского, и в этом году не поехал ни к кому из тренеров. Готовился сам, на льду делал упражнения, которые мы прорабатывали с Фредди в течение сезона. И делал акцент на своём физическом состоянии», — приводит слова Кареева «Спорт Бизнес Online».

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