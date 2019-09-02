СКА, «Спартак», Трактор», «Автомобилист» — кто начнёт сезон с поражения?

Сегодня, 2 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоится шесть матчей регулярного чемпионата.
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Автомобилист» — «Северсталь»;
— «Металлург» — СКА;
— «Трактор» — «Витязь»;
— «Динамо» Мн — «Нефтехимик»;
— «Динамо» М — «Торпедо»;
— «Динамо» Р — «Спартак»;
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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