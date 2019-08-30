Щербина: в Узбекистане не ввели Visa и Mastercard, деньги надо постоянно менять

Нападающий ХК «Хумо» Александр Щербина поделился первыми впечатлениями от жизни в Узбекистане.
«Сложно сказать, основательно мы ещё не побывали там. Не было много времени, чтобы там гулять, поэтому сравнивать сложно. Конечно, у нас был ужин. Там была и местная кухня, традиционная. Всё вкусно, но очень жирно, конечно. В этом плане нужно поаккуратнее – очень много масла они в свои блюда добавляют. Надо следить, чтобы лишнего веса не появилось.
Нельзя расплачиваться банковскими карточками? Да, это, конечно, доставляет неудобства. Там не ввели ещё Visa и Mastercard, у них своя валюта, и с этим есть небольшой дискомфорт – надо постоянно менять деньги, картой нельзя расплатиться. Но ничего, сейчас привыкнем, получим местные зарплатные карты, и, думаю, будет попроще», — цитирует Щербину официальный сайт ВХЛ.
- 30 августа 2019
-
17:45
-
17:19
-
17:07
-
16:43
-
16:36
-
15:58
-
15:25
-
15:18
-
14:51
-
14:29
-
13:48
-
13:39
-
13:31
-
13:22
-
13:18
-
13:00
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:46
-
11:25
-
11:01
-
10:47
-
10:41
-
10:25
-
10:02
-
09:53
-
09:29
-
09:20
-
07:07
-
04:13
-
03:22
-
00:38
-
00:26
- 29 августа 2019
-
23:43