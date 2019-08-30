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Щербина: в Узбекистане не ввели Visa и Mastercard, деньги надо постоянно менять

Щербина: в Узбекистане не ввели Visa и Mastercard, деньги надо постоянно менять
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ХК «Хумо» Александр Щербина поделился первыми впечатлениями от жизни в Узбекистане.

«Сложно сказать, основательно мы ещё не побывали там. Не было много времени, чтобы там гулять, поэтому сравнивать сложно. Конечно, у нас был ужин. Там была и местная кухня, традиционная. Всё вкусно, но очень жирно, конечно. В этом плане нужно поаккуратнее – очень много масла они в свои блюда добавляют. Надо следить, чтобы лишнего веса не появилось.

Нельзя расплачиваться банковскими карточками? Да, это, конечно, доставляет неудобства. Там не ввели ещё Visa и Mastercard, у них своя валюта, и с этим есть небольшой дискомфорт – надо постоянно менять деньги, картой нельзя расплатиться. Но ничего, сейчас привыкнем, получим местные зарплатные карты, и, думаю, будет попроще», — цитирует Щербину официальный сайт ВХЛ.

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