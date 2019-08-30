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Вайсфельд — о Мактавише в «Локомотиве»: экстравагантный и неординарный выбор

Вайсфельд — о Мактавише в «Локомотиве»: экстравагантный и неординарный выбор
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Локомотива» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Если мы говорим про ЦСКА и СКА, то ближе всех к ним именно «Локомотив». Во-первых, в плане ресурса ярославцы более-менее сравнимы с «армейскими» грандами. Но самое главное, что в Ярославле есть талантливая молодёжь, которая подходит к оптимальному возрасту. Если Денисенко, Каюмов, Коваленко и другие ребята продолжат прогрессировать, то «Локомотив» может вмешаться в борьбу.

Удивил ли меня выбор Мактавиша? Моя мысль такова: я не говорю, что это плохой тренер. Просто это необъяснимый выбор. Мне интересно, чем руководствовались в руководстве «железнодорожников», когда выбирали именно эту кандидатуру? Это экстравагантный и неординарный выбор. В Ярославле часто делают подобные шаги. На самом деле, мне интересно, чем в итоге закончится этот эксперимент», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«По ресурсу СКА может конкурировать с ЦСКА». Вайсфельд – о Западе КХЛ
Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Западной конференции.
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