Ткачёв: у «Ак Барса» будет новая система игры – более активная, агрессивная

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв рассказал о новой системе игры и календаре на старте сезона.

«Много новых игроков пришло, будет новая система игры – более активная, агрессивная, немного другой хоккей. Постараемся показать его в полной красе: самое главное – чтобы это приносило результат. Ради этого мы работаем, готовились на предсезонке и продолжаем работать. Дальше будем поправлять нашу игру.

Тяжёлый календарь на старте чемпионата? Я думаю, это вообще не играет роли. Они готовились к сезону, для них это тоже начало, и для нас начало. Может что-то не получаться, может быть нервозность в каких-то действиях, исходя из того, что это начало сезона, и все хотят показать и результат, и хороший хоккей. Но в целом это никак не влияет на результат», — цитирует Ткачёва официальный сайт казанского клуба.