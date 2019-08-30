Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вайсфельд: Знарок не волшебник. Предпосылок для рывка «Спартака» не вижу

Вайсфельд: Знарок не волшебник. Предпосылок для рывка «Спартака» не вижу
Хоккей / КХЛ 0

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Спартака» и «Торпедо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Честно говоря, я не вижу у «Спартака» особых аргументов. Не понимаю, за счёт чего эта команда должна сделать прорыв. Думаю, что никаких изменений и сдвигов не будет. Все ждут чуда от Знарка, я к нему по-человечески хорошо отношусь, но он же не волшебник. Желаю удачи красно-белым, но предпосылок для рывка не вижу.

Пока в «Торпедо» не решат свои внутренние проблемы, их нельзя серьёзно воспринимать. Да, будут кого-то обыгрывать, но очень уж много непонятного в структуре нижегородцев. Считаю, что торпедовцы будут бороться за попадание в плей-офф. Если они туда попадут, это будет большой успех», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«По ресурсу СКА может конкурировать с ЦСКА». Вайсфельд – о Западе КХЛ
Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Западной конференции.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент