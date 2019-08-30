Вайсфельд: Знарок не волшебник. Предпосылок для рывка «Спартака» не вижу

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Спартака» и «Торпедо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Честно говоря, я не вижу у «Спартака» особых аргументов. Не понимаю, за счёт чего эта команда должна сделать прорыв. Думаю, что никаких изменений и сдвигов не будет. Все ждут чуда от Знарка, я к нему по-человечески хорошо отношусь, но он же не волшебник. Желаю удачи красно-белым, но предпосылок для рывка не вижу.

Пока в «Торпедо» не решат свои внутренние проблемы, их нельзя серьёзно воспринимать. Да, будут кого-то обыгрывать, но очень уж много непонятного в структуре нижегородцев. Считаю, что торпедовцы будут бороться за попадание в плей-офф. Если они туда попадут, это будет большой успех», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.