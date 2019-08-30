Чижов — о жёстком потолке зарплат: если взять СКА, то они много прячут в бонусах
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов и спортивный директор клуба Василий Чижов заявили, что на данный момент Континентальной хоккейной лиги не обозначены границы того, как буду считаться бонусы при жёстком потолке зарплат, который вступит в силу с сезона-2020/21.
«Мы готовимся к жёсткому потолку зарплат, развиваем молодёжь. До сих пор нет чётких границ того, как буду считаться бонусы, есть нюансы в других деталях. Есть граница потолка, которую все знают. Но я так понимаю, будут включаться еще цифры. Мы, конечно, готовимся к нововведению», — сказал Курносов.
«Есть два варианта, граница с бонусами или без. Если взять СКА, то они много прячут в бонусах. Всё будет зависеть от развития событий», — заявил Чижов.
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