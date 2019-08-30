Фетисов сыграет в благотворительном матче в США, посвящённом изменению климата

Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов примет участие в благотворительном хоккейном матче, посвящённом проблеме изменения климата, информирует официальный сайт «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мы рады провести мероприятие с целью повышения осведомлённости жителей Нью-Йорка об изменении климата. Крайне важно, чтобы мы заботились о нашей планете, самом важном ресурсе нашей жизни», — цитирует Фетисова пресс-служба «островитян».

Матч пройдёт 17 сентября в Нью-Йорке в преддверии предсезонной игры между «Айлендерс» и «Филадельфией Флайерз». На встрече будут присутствовать члены Зала хоккейной славы, высшие должностные лица ООН, Национального географического общества и другие гости.