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«Спартак» продлил контракт с Анатолием Никонцевым

«Спартак» продлил контракт с Анатолием Никонцевым
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» и нападающий Анатолий Никонцев продлили контракт до 30 апреля 2021 года, информирует официальный сайт красно-белых. Прежнее соглашение истекало весной будущего года.

Предстоящий сезон станет для 29-летнего нападающего седьмым в красно-белой форме. В общей сложности Никонцев провёл в КХЛ за «Спартак» 245 матчей. У рекордсмена клуба по этому показателю — Артёма Воронина — 296 игр.

В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 6 голевыми передачами. В плей-офф Никонцев участия не принимал из-за травмы, полученной в матче с московским «Динамо». В сезоне-2018/19 Анатолий дебютировал в национальной команде.

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