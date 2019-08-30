Анисимов объяснил, почему в новом сезоне судьи сами будут объявлять удаления

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов объяснил, почему в новом сезоне судьи сами будут объявлять удаления по громкой связи на арене.

«Это сделано для болельщиков, которые не обязаны быть знатоками правил. Кто-то приходит с семьёй или приглашает друзей, которые впервые пришёл на хоккей. Это удобно и комментаторам, и зрителям, которые сразу понимают, за что удалили хоккеиста. Да, дикция у некоторых судей далека от идеала. Но если над ней спокойно поработать, то всё встанет на свои места.

Проблемы со звуком? Это вопрос к режиссёру на арене. Мы в курсе ситуации и стараемся её подправить. Но главное — динамичность и открытость. Раньше судья поднимал руку, и хоккеист ехал на скамейку. Пока арбитр скажет о своём решении диктору, пока тот найдёт фамилию в протоколе, объявит – проходит много времени. Сейчас это вопрос пяти-семи секунд.

Кроме того, есть польза и для клубов. Пауза из-за удаления не растягивается: судья объявил нарушение, и можно включать развлекательный ролик на видеокубе, не давать зрителям скучать, — цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.