КХЛ опубликовала список травмированных
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала список травмированных по состоянию на 30 августа.
«Авангард»
Зернов Денис
Мизюрин Максим
«Автомобилист»
Белоусов Георгий
Голышев Анатолий
Дацюк Павел
«Ак Барс»
Яруллин Альберт
«Амур»
Александров Никита
Болтанов Артур
Камалов Никита
Киселёв Евгений
Рассказов Кирилл
«Витязь»
Квартальнов Данила
Комаров Никита
«Динамо» Мн
Карнаухов Михаил
Костицын Сергей
«Нефтехимик»
Хайруллин Марат
«Сибирь»
Мнацян Самвел
СКА
Хафизуллин Динар
«Трактор
Складчиков Никита
Шаров Александр
ХК «Сочи»
Бертильссон Симон
Елизаров Анатолий
Хлопотов Вадим
Щитов Никита
Ранее хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Авангарда» Дениса Зернова, рассказал о травме своего клиента.
Агент Зернова: Денис травмировал то же плечо, с которым раньше были проблемы
- 30 августа 2019
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