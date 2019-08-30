Матч детских команд завершился потасовкой, которую смог остановить только тренер

Хоккейный матч детского турнира в Саратове между «Кометой» из Самары и клубом «Аксай» (Ростовская область) завершился массовой дракой. На льду дворца спорта «Кристалл» сошлись игроки 2009 года рождения.

Ближе к концу матча на льду вспыхнула массовая драка с участием всех игроков. Потасовка началась после финальной сирены, когда игрок «Аксая» поразил уже оставленные вратарём соперника ворота. Драка проходила в формате команда на команду и продлилась чуть более одной минуты.

Судейская бригада в ситуацию особо не вмешивалась, а после окончания не стала наказывать никого из игроков. Только тренеру удалось остановить потасовку.

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«Комета» одержала уверенную победу со счётом 7:3.