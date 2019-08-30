Друен: в конце прошлого сезона я развалился

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Джонатан Друен заявил, что проанализировал причины неудачной игры в конце прошлого сезона.
«В прошлом году я развалился в концовке сезона. Летом этого года проанализировал, почему это случилось, и попытался понять, что сделать, чтобы такое больше не повторилось.
Я должен провести все 82 игры на стабильном уровне. Мы были близки к тому, чтобы продлить сезон, но нам не удалось пробиться в плей-офф. Не хватило совсем немного. Каждый из нас должен прибавить, а я больше всех», — цитирует Друена официальный сайт НХЛ.
В сезоне-2018/19 24-летний канадец отыграл 81 матч в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил 18 шайб, отдал 35 результативных передач и заработал показатель полезности «-8» при 26 штрафных минутах. Друен провёл второй сезон в составе «Канадиенс», ранее он защищал цвета «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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