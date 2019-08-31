Лавджой — о завершении карьеры: очень рад, что всё закончилось
Американский защитник Бен Лавджой прокомментировал решение завершить карьеру.
«Я ставлю точку. Я горжусь моей карьерой и тем, что смог провести в лиге так много лет. Лучше не могло быть. Сбылись мои мечты. Но мне пришлось очень постараться … Я не из тех, кому достаточно только надеть коньки и выйти на лёд. Я изменил образ жизни и сейчас чувствую, как будто гора с плеч упала. Я действительно очень рад, что всё закончилось», — цитирует Лавджоя официальный сайт НХЛ.
Главным достижением в карьере Лавджоя стал выигранный Кубок Стэнли 2016 года в составе «Питтсбург Пингвинз». В тот сезон Лавджой был ключевым защитником «Пингвинз». Он принял участие в 90 матчах, 24 из которых пришлись на плей-офф. Всего Бен отыграл 12 сезонов в НХЛ.
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Лавджой завершил карьеру
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