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Мозякин: нет смысла обсуждать, что было бы, если бы перешёл в НХЛ

Мозякин: нет смысла обсуждать, что было бы, если бы перешёл в НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин считает, что нет смысла обсуждать то, как бы могла сложиться его карьера в НХЛ. На драфте 2002 года форвард был выбран «Коламбусом» под общим 263-м номером.

«Когда я получил серьёзную травму лица в начале своей карьеры, они прислали мне футболку и фотографию с драфта, желая скорейшего восстановления. Других контактов с ними у меня не было.

Дело в том, что я сделал карьеру в КХЛ. Не думаю, что история терпит сослагательного наклонения. Не вижу смысла обсуждать, что бы произошло, если бы я выбрал НХЛ. Мог бы сделать лучше, мог бы сделать хуже — мы никогда не узнаем. Оставлю дискуссии профессионалам. Пусть думают, спорят и судят», — приводит слова Мозякина The Athletic.

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