Вольски: Мозякин мог стать звездой в НХЛ

Нападающий «Куньлуня» Войтек Вольски высказал предположение, что его бывший одноклубник по «Металлургу» Сергей Мозякин мог стать выдающимся игроком в НХЛ.



«Я считаю, что он входит в тройку лучших бросающих, которых я когда-либо видел за свою карьеру. Мозякин мог стать настоящей звездой в НХЛ, я в этом не сомневаюсь. Его природный талант в сочетании со стремлением к победе сделали бы его одним из лучших игроков НХЛ», — приводит слова Вольски The Athletic.



Мозякин помимо выступлений за «Металлург» играл в «Атланте», ЦСКА. Является олимпийским чемпионом 2018 года, дважды становился чемпионом мира, а также дважды обладателем Кубка Гагарина. В 2002 году выбран в 9 раунде драфта НХЛ под общим 263 номером клубом «Коламбус Блю Джекетс».

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