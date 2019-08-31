Курносов: не знаю, что должно произойти, чтобы Цулыгина отправили в отставку

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов отметил, что руководство клуба полностью доверяет наставнику команды Николаю Цулыгину.



«Кредит доверия у нас большой. Мы и в прошлом году ему доверяли. Не знаю, что должно произойти, чтобы у нас что-то изменилось, чтобы Цулыгин был отправлен в отставку», — приводит слова Курносова «Спорт Бизнес Online».



44-летний специалист возглавил команду перед прошлым сезоном. При Цулыгине «Салават Юлаев» в первый год дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл в шести матчах «Авангарду». В первом раунде плей-офф уфимцы встречались с «Металлургом» (4-2), а во втором — с «Автомобилистом» (4-1).

Новый сезон «Салават Юлаев» начнёт двумя выездными матчами с «Куньлунь Ред Стар» (3 и 4 сентября).