Курносов: не знаю, что должно произойти, чтобы Цулыгина отправили в отставку

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов отметил, что руководство клуба полностью доверяет наставнику команды Николаю Цулыгину.
«Кредит доверия у нас большой. Мы и в прошлом году ему доверяли. Не знаю, что должно произойти, чтобы у нас что-то изменилось, чтобы Цулыгин был отправлен в отставку», — приводит слова Курносова «Спорт Бизнес Online».
44-летний специалист возглавил команду перед прошлым сезоном. При Цулыгине «Салават Юлаев» в первый год дошёл до финала Восточной конференции, где проиграл в шести матчах «Авангарду». В первом раунде плей-офф уфимцы встречались с «Металлургом» (4-2), а во втором — с «Автомобилистом» (4-1).
Новый сезон «Салават Юлаев» начнёт двумя выездными матчами с «Куньлунь Ред Стар» (3 и 4 сентября).
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