НХЛ решила на два года продлить действие коллективного соглашения

Национальная хоккейная лига планирует продлить на два года действие нынешнего коллективного соглашения. Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн.
Действующее соглашение было ратифицировано в январе 2013 года. Срок его действия заканчивается по окончании сезона-2021/22. В связи с тем что оно не продлено, каждая из сторон в сентябре может задействовать право возобновления переговоров. В этом случае срок действия трудового соглашения завершится в сентябре 2020 года.
«Исходя из текущего состояния НХЛ считает, что важно наращивать импульс, который мы создали вместе с профсоюзом игроков. Нет нужды заниматься разработкой новых условий коллективного соглашения. Скорее, мы готовы, чтобы нынешнее соглашение оставалось в силе на весь срок — до конца сезона-2021/22.
Надеемся, что длительный период соглашения позволит ещё больше развивать хоккей и приносить пользу всем составным частям: игрокам НХЛ, клубам, нашим деловым партнёрам и, конечно, болельщикам.
В любом коллективном соглашении стороны всегда могут выявить проблемы, которые им не нравятся и они хотели бы добиться изменений. Безусловно, это верно с точки зрения лиги. Тем не менее проведённый анализ ясно показывает, что преимущества продолжения работы в соответствии с условиями действующего коллективного соглашения значительно перевешивают разрушительные последствия его прекращения после предстоящего сезона», — гласит заявление Беттмэна в «твиттере» НХЛ.
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