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НХЛ решила на два года продлить действие коллективного соглашения

НХЛ решила на два года продлить действие коллективного соглашения
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига планирует продлить на два года действие нынешнего коллективного соглашения. Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Действующее соглашение было ратифицировано в январе 2013 года. Срок его действия заканчивается по окончании сезона-2021/22. В связи с тем что оно не продлено, каждая из сторон в сентябре может задействовать право возобновления переговоров. В этом случае срок действия трудового соглашения завершится в сентябре 2020 года.

«Исходя из текущего состояния НХЛ считает, что важно наращивать импульс, который мы создали вместе с профсоюзом игроков. Нет нужды заниматься разработкой новых условий коллективного соглашения. Скорее, мы готовы, чтобы нынешнее соглашение оставалось в силе на весь срок — до конца сезона-2021/22.

Надеемся, что длительный период соглашения позволит ещё больше развивать хоккей и приносить пользу всем составным частям: игрокам НХЛ, клубам, нашим деловым партнёрам и, конечно, болельщикам.

В любом коллективном соглашении стороны всегда могут выявить проблемы, которые им не нравятся и они хотели бы добиться изменений. Безусловно, это верно с точки зрения лиги. Тем не менее проведённый анализ ясно показывает, что преимущества продолжения работы в соответствии с условиями действующего коллективного соглашения значительно перевешивают разрушительные последствия его прекращения после предстоящего сезона», — гласит заявление Беттмэна в «твиттере» НХЛ.

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