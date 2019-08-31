«Виннипег» рассматривает вариант обмена Лайне на Свечникова

Руководство «Виннипег Джетс» рассматривает варианты обмена нападающего Патрика Лайне, информирует NHL Trade Rumor.
Канадский клуб недоволен поведением финского форварда, с которым не удаётся заключить новый контракт. Согласно данным источника, «Джетс» провели переговоры с несколькими командами, включая «Каролину Харрикейнз». «Реактивщикам» интересен российский форвард «ураганов» Андрей Свечников. Кроме того, в сделку могут быть включены защитники Джейккоб Славин и Бретт Песке.
В минувшем сезоне 21-летний Лайне провёл 82 матча в регулярном чемпионате, забросив 30 шайб и отдав 20 результативных передач при показателе полезности «-24». На счету 19-летнего Свечникова 20 заброшенных шайб и 17 голевых передач с показателем полезности «0» в 82 матчах регулярки.
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