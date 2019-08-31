Панарин недоволен своим рейтингом в NHL 20

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил недовольство своим рейтингом в симуляторе NHL 20. Россиянин располагается на 36-м месте, а его рейтинг по сравнению с прошлым сезоном вырос на один пункт и составил 89. Кроме того, форвард недоволен неправильным написанием своего имени (Artemi вместо Artemiy. — Прим. «Чемпионата»).
«Не очень доволен рейтингом. Буду упорно работать, чтобы набрать 99 пунктов и стать первым номером. Ребята, вы можете наконец-то правильно написать моё имя — АртемиЙ», — написал Панарин на своей странице в «Твиттере».
В межсезонье Панарин подписал соглашение с «синерубашечниками» сроком на семь лет, общая сумма контракта — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).
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