Президент «Трактора»: задача у нас одна — Кубок Гагарина

Президент «Трактора» Алексей Текслер встретился с командой перед стартом нового сезона в КХЛ.
«В этом году мы существенно обновили команду, у нас сменился практически весь тренерский штаб. Вступаем в новый сезон в статусе победителя двух турниров, насколько понимаю, мы вообще первый раз выиграли турнир памяти Ромазана. Были победы в Уфе в играх с «Салаватом Юлаевым», тоже достаточно принципиальный соперник для Челябинска. С одной стороны, мы уверено входим в сезон, с другой — только сезон покажет, насколько команда готова. Хотелось бы, чтобы мы с вами бились до конца, побеждали.
Уверен, сезон будет интересным. Я говорил об этом на Traktor Open, задача у нас одна. Задача — Кубок Гагарина. Уверен, никаких других задач у настоящих спортсменов, профессионалов быть не может, несмотря ни на какие объективные или субъективные обстоятельства. Понятно, у нас есть клубы и по зарплатной ведомости, и по другим направлениям более ориентированные, так сказать, на результат, но в итоге всё решает конкретный хоккеист, игра, голы, которые надо забивать. Ни деньги, ни что-то ещё не играют в хоккей. В хоккей играют настоящие мужчины. Вы, уверен, такими мужчинами и являетесь, поэтому, друзья, давайте вместе соберёмся и для себя, как для мужиков, и для наших болельщиков покажем результат», — приводит слова Текслера официальный сайт «Трактора».
- 31 августа 2019
-
12:10
-
11:58
-
11:31
-
11:08
-
10:55
-
10:34
-
10:16
-
09:47
-
09:24
-
09:08
-
08:59
-
03:18
-
00:36
-
00:20
-
00:01
- 30 августа 2019
-
23:38
-
23:19
-
23:03
-
22:38
-
22:11
-
22:01
-
21:40
-
21:21
-
21:04
-
20:36
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:15
-
19:04
-
18:45
-
18:23
-
18:10
-
17:45
-
17:19