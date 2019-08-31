Президент «Трактора»: задача у нас одна — Кубок Гагарина

Президент «Трактора» Алексей Текслер встретился с командой перед стартом нового сезона в КХЛ.



«В этом году мы существенно обновили команду, у нас сменился практически весь тренерский штаб. Вступаем в новый сезон в статусе победителя двух турниров, насколько понимаю, мы вообще первый раз выиграли турнир памяти Ромазана. Были победы в Уфе в играх с «Салаватом Юлаевым», тоже достаточно принципиальный соперник для Челябинска. С одной стороны, мы уверено входим в сезон, с другой — только сезон покажет, насколько команда готова. Хотелось бы, чтобы мы с вами бились до конца, побеждали.



Уверен, сезон будет интересным. Я говорил об этом на Traktor Open, задача у нас одна. Задача — Кубок Гагарина. Уверен, никаких других задач у настоящих спортсменов, профессионалов быть не может, несмотря ни на какие объективные или субъективные обстоятельства. Понятно, у нас есть клубы и по зарплатной ведомости, и по другим направлениям более ориентированные, так сказать, на результат, но в итоге всё решает конкретный хоккеист, игра, голы, которые надо забивать. Ни деньги, ни что-то ещё не играют в хоккей. В хоккей играют настоящие мужчины. Вы, уверен, такими мужчинами и являетесь, поэтому, друзья, давайте вместе соберёмся и для себя, как для мужиков, и для наших болельщиков покажем результат», — приводит слова Текслера официальный сайт «Трактора».

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