Скудра: не всё получается, как мы хотим, но характер у «Трактора» есть

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в каком состоянии команды подходит к новому сезону в КХЛ.



«Что касается подготовки, всё, что было запланировано с первого дня, с зарубежного сбора в Мариборе, который мы тоже провели на высоком уровне, всё было организовано для нас. Ребята вложили огромный труд в себя, в команду, самоотдача была на самом высоком уровне, качество работы — очень хорошим. Команда, несмотря на то что матчи были предсезонные, показала характер. Не всё получается, как мы хотим, но за счёт характера команда готова побеждать, побеждать каждый вечер.



Игра будет приходить, моменты будут получаться всё лучше и лучше, но характер команды — он уже есть. Это касается не только матчей, но и работы. Ребята выжимают из себя, поддерживают друг друга, требуют от партнёра такой же самоотдачи. Ребята — молодцы, всё было сделано правильно, мы с оптимизмом смотрим на начало чемпионата. Все уже соскучились, все хотят выходить и играть уже по-настоящему. 2 сентября мы начинаем это делать. Всё сделано, самая трудная работа позади, сейчас мы начинаем играть, будем радовать болельщиков как можно чаще. Если что-то у нас не будет получаться, это однозначно не будет касаться самоотдачи на поле», — приводит слова Скудры официальный сайт «Трактора».

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.