Крылов рассказал, какую роль сыграл Ковальчук в приглашении Хартли в «Авангард»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, как вёл переговоры с наставником Бобом Хартли.
«Что касается приглашения Хартли, то я увидел очень интересную сборную Латвии на чемпионате мира в Копенгагене. Присмотрелся к тренеру, которого ещё знал по «Колорадо Эвеланш», и удивился, что такой великий человек без контракта в НХЛ. Мне сказали, что в последнее время он работал на телевидении, а сейчас ему предложили контракт со сборной. Было понятно, что это наш шанс.
Я знал, что Хартли — монументальный тренер, настоящая глыба. У него внимание к деталям максимальное. Я позвонил Ковальчуку на предмет организации встречи. Шёл чемпионат мира, и было понятно, что увидеться с Хартли непросто. Если бы мы пытались сделать это другими способами, ничего не получилось бы. Я связался с Ильёй, а он позвонил Бобу и упросил его на встречу. Мы встретились в два часа ночи в Копенгагене и до шести утра вели переговоры», — сказал Крылов в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
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