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«Лос-Анджелес» проведёт два матча нового сезона в форме времён Гретцки

«Лос-Анджелес» проведёт два матча нового сезона в форме времён Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

«Лос-Анджелес Кингз» представил форму старого образца, в которой проведёт два матча регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщает LA Kings Insider.

«Короли» ввели этот комплект игровой формы после прихода в команду легендарного Уэйна Гретцки и использовали её в течение десяти лет.

Посмотреть фотографии можно в «твиттере» журналиста Джона Роузена.

В минувшем сезоне клуб из Калифорнии не сумел попасть в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата «короли» набрали всего 71 очко, отстав от зоны плей-офф на 19 очков.

В межсезонье новым главным тренером клуба был назначен Тодд Маклеллан, ранее работавший с «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз».

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